Ainda não foi desta que o Sport Recife se estreou a vencer no Brasileirão, em 2025. A equipa agora orientada por António Oliveira foi derrotada pelo Ceará (2-0), num duelo entre duas equipas promovidas, na época passada, à Série A brasileira.

Com Sérgio Oliveira em campo na segunda parte, o Sport Recife sofreu cedo o 1-0, apontado por Lucas Mugni, que esvaziou o impacto que a aposta num sistema com três defesas centrais, por parte de António Oliveira, poderia ter no jogo.

Aos 61 minutos, Galeano confirmou o quarto triunfo do Ceará em apenas nove jornadas do Brasileirão, que deixam o clube de Fortaleza na quinta posição da tabela classificativa, com 15 pontos.

Por seu turno, o Sport Recife segue no último posto da Série A, com apenas dois pontos. O Leão é a única equipa ainda sem triunfos no campeonato.

Este domingo entram em cena o Botafogo, de Renato Paiva, e o Palmeiras, de Abel Ferreira, que visitam os redutos do Flamengo e do Bragantino, respetivamente, para a nona jornada do Brasileirão.