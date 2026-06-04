Gabigol foi suspenso por um jogo após ter feito um gesto obsceno na direção de um adepto do Vitória, no último sábado, em jogo a contar para a 18.ª jornada do Brasileirão.

A polémica começou quando o avançado do Santos marcou o terceiro golo da equipa. O brasileiro virou-se para um adepto que o estava a criticar e segurou nas partes íntimas.

O VAR, Wagner Reway, chamou o árbitro Rafael Rodrigo Klein para rever o lance e Gabigol acabou por ser expulso.

A procuradora Beatriz Calheta defendeu que o ex-Benfica exerce uma influência sobre o público e que o gesto não condiz com a imagem que o futebol deve transmitir.

Já a defesa do avançado de 29 anos contrapôs que o jogador reconheceu o erro e que desconhecia que poderia ser punido por fazer o gesto na direção das bancadas.

Gabriel Barbosa, recorde-se, já tinha sido expulso em 2019 por ter colocado a mão nos genitais nos últimos minutos da final da Libertadores que o Flamengo, então liderado por Jorge Jesus, ganhou ao River Plate.

Esta não é a primeira vez, esta temporada, que jogadores são suspensos pelo mesmo motivo. André e Allan, ambos do Corinthians, também sofreram as consequências por terem feito gestos semelhantes.