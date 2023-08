O Goiás, orientado por Armando Evangelista, foi ao reduto do América Mineiro garantir um importante triunfo (0-1) na 19.ª jornada do Brasileirão.

Foi a segunda vitória consecutiva para a equipa do treinador português no campeonato, após o adeus a meio da semana da Taça Sul-americana, na sequência de um desaire frente ao Estudiantes (Argentina).

Lucas Halter marcou o único golo do encontro, ainda na primeira parte (34m). O português Raphael Guzzo estreou-se com a camisola do Goiás, entrando em campo ao minuto 60.

A equipa de Armando Evangelista ocupa o 15.º lugar na tabela classificativa do Brasileirão, quatro pontos acima da linha de água.

