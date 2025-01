O Sport Recife, treinado pelo português Pepa, recebeu e venceu o Jaguar, por 4-1, na noite de quarta-feira, em jogo da 5.ª jornada do Campeonato Pernambucano.

Em mais um duelo do estadual, o avançado português Gonçalo Paciência esteve em evidência: foi titular e marcou, ao seu terceiro jogo, os primeiros dois golos pelo clube, aos 16 e 27 minutos, já depois do golo inicial do Sport, apontado por Lenny Lobato (5m).

Em cima do intervalo, Pedro Maycon reduziu para 3-1 (45+1m).

Paciência saiu ao intervalo e foi já de fora que viu Gustavo Coutinho fazer o 4-1 do Sport, aos 75 minutos.

Com este resultado, o Sport é 3.º classificado, com nove pontos (duas vitórias, três empates), os mesmos do 2.º, o Maguary-PE, que no entanto tem menos dois jogos. O Santa Cruz é líder, com dez pontos, num campeonato que tem dez equipas.