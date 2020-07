O brasileiro Walter parece outro: o avançado que já passou pelo FC Porto entregou-se a um nutricionista particular, fartou-se de trabalhar no ginásio e a verdade é que perdeu 20 quilos em poucos meses, apresentando-se agora totalmente em forma e sem a mais pequena barriga. Foi uma transformação radical do jogador.

Refira-se que Walter esteve os últimos meses suspenso, por doping, tendo durante esse período assinado pelo Atlético Paranaense. Ora depois de uma oportunidade destas, o brasileiro não quis fica mal e tratou de recuperar a forma de uma forma como já não se lhe via há largos anos. Gordo ele? Gordo, não. Forte!