Um polícia atingiu a tiro um jogador depois de um encontro entre o Grémio Anápolis e o Centro Oeste, a contar para a Divisão de Acesso do Goiano.

Tudo aconteceu depois do apito final do árbitro, no meio de confrontos entre jogadores. Através de imagens partilhadas nas redes sociais é possível ver o momento em que a bala de borracha é disparada para a perna de Ramon Souza, guarda-redes da equipa da casa.

Veja o momento em que o polícia dispara sobre o jogador:

Já depois do encontro, o Grémio Anápolis partilhou uma nota de repúdio pelo sucedido e apelidou de «cobarde» a forma como o polícia lidou com a situação.

«O dia 10 de julho fica marcado por um ato violento, sujo e horrível contra um dos nossos jogadores, que jamais será esquecido. Após o final da partida contra a equipa do Centro Oeste, o nosso guarda-redes Ramon Souza foi atingido de forma cobarde por uma bala de borracha, disparada por um polícia da Companhia de Policiamento Especializado», pode ler-se.

Veja aqui a mensagem na íntegra: