Everton Cebolinha ter-se-á despedido do Grémio na passada madrugada e fê-lo em grande.

O jogador que deverá ser reforço do Benfica ajudou o Grémio a vencer o grande rival, Internacional de Porto Alegre, na final do segundo turno do Gauchão, com uma vitória por 2-0.

No final, na hora de levantar o troféu, o capitão de equipa, Geromel, ex-V. Guimarães, entregou a braçadeira ao extremo e deixou que fosse ele a erguer a taça.

Essa terá sido mais uma das razões pelas quais Cebolinha se emocionou tanto na hora em que assumiu a despedida do clube que representou nos últimos oito anos.