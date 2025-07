Não está fácil a vida de Renato Paiva à frente do Fortaleza e a madrugada desta quarta-feira ficou marcada por mais uma derrota para o Brasileirão, mais concretamente a oitava em 16 jogos.

A visita ao reduto do Grémio terminou com um desaire por 2-1, muito graças ao «bis» de Martin Braithwaite. Aos 12 minutos, o internacional dinamarquês colocou a equipa da casa a vencer, através de uma grande penalidade, e cinco minutos depois também um penálti fez com que o resultado ampliasse para dois golos de diferença.

O melhor que o Fortaleza conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem, ainda no primeiro tempo, graças ao golo de Deyverson (24 minutos). Este resultado deixa o conjunto do técnico português no 18.º lugar do Brasileirão, com apenas 14 pontos somados e três vitórias ao fim de 16 jornadas.