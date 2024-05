O plantel do Grémio vai regressar aos treinos, esta sexta-feira, após duas semanas de paragem.

Afetado pelas cheias que atingiram o Brasil, o plantel deixou as instalações do clube, no Rio Grande Sul e vai treinar, por enquanto, no centro de estágios do Corinthians. Esta história até parece normal, tendo em conta as circunstâncias, não fossem necessárias duas viagens de barco para transportar toda a comitiva do Grémio até São Paulo.

Na terça-feira, grande parte do plantel foi levada até ao local, juntamente com os equipamentos necessários para realizar os habituais treinos. Já no dia seguinte, foi a vez do restante staff (massagistas, roupeiros, médicos e seguranças) serem transportados, num barco maior, com todo o restante material.

«O Grémio é do Rio Grande do Sul e não jogar aqui é um peso muito grande para nós. Só o facto de não jogarmos no nosso estádio já causa um prejuízo enorme, mas não temos alternativa. Não vamos deixar de participar na Taça dos Libertadores», garantiu Eduardo Magrisso (vice-presidente do clube), em declarações à «globoesporte».

Recordar que o Grémio tem encontro marcado com o The Strongest, da Bolívia, em mais um jogo da fase de grupos da Libertadores, no próximo dia 29 de maio. Já o Brasileirão foi suspenso devido às cheias no Rio Grande do Sul.