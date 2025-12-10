O Grémio encaminhou na noite da última terça-feira a contratação de Luís Castro para substituir o recém-demitido Mano Menezes, segundo apurou o Maisfutebol.

Uma segunda reunião acabou por ser decisiva para a Direção do emblema de Porto Alegre e o técnico português alinharem os detalhes finais do acordo, sobretudo os moldes do projeto e a parte financeira.

Para regressar ao Brasil, onde representou o Botafogo, entre 2022 e 2023, Castro reforçou o desejo de dirigir um projeto amplo e coeso, com a participação também nas camadas jovens do clube gaúcho.

O Grémio pretende anunciar a chegada do novo treinador até a próxima sexta-feira, possivelmente esta quarta-feira, num acordo válido por duas temporadas (até dezembro de 2027).

Neste momento, o técnico português está no Dubai, à espera do aval para rumar ao Brasil para assinar o vínculo com a nova equipa.

Aos 64 anos, Luís Castro vai levar para o outro lado do Oceano Atlântico seis profissionais portugueses: Vitor Severino (adjunto), Nuno Baptista (analista), Pedro Mané (analista), Betinho (preparador físico), Nuno Cerdeira (preparador físico) e Daniel Correia (treinador de guarda-redes).