O Grémio oficializou esta segunda-feira um acordo para a transferência de Martin Braithwaite.

Através das redes sociais, o emblema brasileiro informou os adeptos das negociações com o internacional dinamarquês, que na semana passada colocou um ponto final no vínculo com o Espanhol. Na última época, Braithwaite fez 22 golos em 45 jogos pelo emblema da Catalunha, tendo sido inclusive o melhor marcador da segunda divisão do país.