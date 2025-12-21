Luís Castro, de 64 anos, regressou na madrugada deste domingo ao Brasil, para iniciar o ciclo pelo Grémio, e foi recebido em festa.

«Foi uma receção muito boa, gostei muito, estou muito honrado. O Grémio é um clube que desde 1903 trilha um caminho de sucesso e prestígio. É essa motivação que trazemos para continuar uma caminhada boa, uma caminhada que toda a gente quer que seja feliz», disse o treinador português.

O Grémio inicia o campeonato estadual – o Gaúcho – a 11 de janeiro, no reduto do Avenida. Para lá dos títulos estaduais, o mais recente troféu conquistado pelo Grémio foi a Supertaça Sul-Americana de 2018, depois da Libertadores de 2017.