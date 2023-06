Num particular marcado por um forte protesto contra o racismo, o Brasil venceu esta noite a Guiné, por 4-1, em Espanha, mais concretamente na cidade de Barcelona.

As duas equipas perfilaram-se para um momento de comunhão antes da partida, e a exibirem uma mensagem contra o racismo. «O racismo não tem jogo», lia-se. A seleção brasileira, inclusivamente, jogou pela primeira vez com um equipamento preto, para simbolizar precisamente essa luta.

Em campo, Joelinton teve uma estreia de sonho e deu vantagem à canarinha logo aos 27 minutos. Pouco depois, Rodrygo ampliou a vantagem para 2-0.

Guirassy reduziu para a Guiné ainda no primeiro tempo, mas no início da etapa complementar, Eder Militão, antigo defesa do FC Porto, fez o 3-1 para o conjunto brasileiro. A acabar, e de penálti, Vinicius Jr., ele que tem sido o principal rosto da luta contra o racismo no futebol, fez o 4-1 final.