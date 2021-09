Hulk está a viver um bom momento a nível profissional - tanto no Atlético Mineiro, como na chamada à Seleção do Brasil - , mas também a nível pessoal. O jogador brasileiro, ex-FC Porto anunciou nas redes sociais que vai voltar a ser pai.

«Hoje com o coração cheio de gratidão a Deus, venho compartilhar com vocês que pela quarta vez estou sendo abençoado com mais um filho(a). O meu coração transborda de tanta felicidade e só consigo falar obrigado Deus», escreveu Hulk numa publicação no Instagram.



«Nós já estamos ansiosos para te receber filho(a) te amamos incondicionalmente. Venha cheio de saúde meu bebé», pode ler-se ainda na legenda das fotografias em que Hulk surge com a esposa Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher do jogador, com quem tem três filhos. Veja as imagens na galeria associada.