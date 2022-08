O campeão At. Mineiro voltou a tropeçar no Brasileirão, perdeu por 3-2 com o Ath. Paranaense, e viu o lider Palmeiras fugir ainda mais.

No final da partida, a estrela da equipa, o ex-portista Hulk não foi nada meigo com a restante equipa, a quem pediu humildade.

«Está na hora de ter vergonha na cara, mais maturidade e experiência, ou vamos andar a lamentar a toda hora», começou por dizer, citado pela Globoesporte.

«Falta maturidade. Aqui ninguém é criança, ninguém é moleque. Todos sabem que, quando não está a correr bem, quando o resultado não vem, há que ser mais maduro. Quando se está a ganhar 1-0, é goleada. Não podemos sofrer golos “besta”», acrescentou.