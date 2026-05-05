OFICIAL: Fluminense anuncia contratação de Hulk
Ex-FC Porto assina pelo clube carioca até ao final de 2027
É oficial! Hulk é jogador do Fluminense, anunciou esta terça-feira o clube carioca.
O avançado ex-FC Porto assina pelo clube do Rio de Janeiro até ao final de 2027,
Hulk, de 39 anos, rescindiu recentemente com o Atlético Mineiro, depois de ter representado o clube de Belo Horizonte nas últimas cinco épocas e meia, tendo apontado pelo «Galo» 140 golos.
O internacional brasileiro destacou-se ao serviço do FC Porto, onde se sagrou quatro vezes campeão nacional, além de conquistar a Liga Europa, entre outros troféus. Na sua carreira representou, entre outros clubes, Tokyo Verdy, Zenit e Shanghai SIPG, antes de ter regressado ao seu país em 2021.
Ele chegou! Hulk Paraíba assina contrato com o Flu até o fim de 2027 e é o novo jogador do Fluminense.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 5, 2026
