Vidros partidos, adeptos feridos, muita confusão e atraso no início do jogo.

O São Paulo-Corinthians, dérbi de São Paulo, aqueceu e de que maneira fora das quatro linhas.

À chegada ao Morumbi, já no fim de um curto mas difícil percurso até ao estádio, o autocarro que transportava a equipa visitante foi atingido por objetos arremessados por apoiantes do São Paulo e ficou com vários vidros partidos. «Tivemos três ou quatro janelas quebradas, colocando os atletas em risco», desabafou o presidente do Corinthians em declarações reproduzidas na imprensa brasileira.

Duilio Monteiro Alves lamentou que comitiva do Timão só tenha conseguido chegar ao estádio a cerca de 50 minutos da hora marcada para o apito inicial, isto apesar da equipa ter ficado a estagiar num hotel no bairro, bem perto do estádio. «O isolamento não foi bem feito», acusou.

A chegada do autocarro do São Paulo, que aconteceu antes, foi feita em ambiente de festa, com centenas de tochas acesas e milhares de adeptos a saudarem a equipa antes do jogo da 2.ª mão das meias-finais da Taça do Brasil (Corinthians venceu o primeiro jogo por 2-1), mas pelo menos dois adeptos ficaram feridos, um deles com gravidade.

O São Paulo-Corinthians, que estava marcado para as 23h30, começou com cerca de 10 minutos de atraso.