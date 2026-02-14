Brasil
VÍDEO: «Que tiro foi esse»? Aos 39 anos Hulk ainda marca golos assim...
Ex-FC Porto marcou de livre a uns bons metros da baliza adversária
Os remates fortíssimos já fazem parte da carreira de Hulk há muitos anos e aos 39 anos, o antigo jogador do FC Porto continua «igual a si mesmo».
No campeonato das Minas Gerais, no jogo entre o Atlético Mineiro e o Itabirito, Hulk fez um hat-trick, mas o destaque foi para o primeiro golo do brasileiro.
O jogador do Atlético Mineiro foi chamado a converter um livre a cerca de 30 metros da baliza adversária, mas nem a distância travou Hulk que marcou com um grande remate.
Veja aqui:
