O centro de treinos do Internacional foi encerrado na quinta-feira e a partida de domingo, com o Cruzeiro, foi cancelada. São consequências das chuvas torrenciais que se abatem sobre o estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

Para o Internacional a situação não é novidade, uma vez que está habituado a lidar com as cheias no Rio Guaíba. Todavia, esta intempérie é de tal ordem que o nível da água é o mais alto desde 1941.

Até ao princípio da tarde desta sexta-feira foram confirmadas 31 mortes, conforme escreve a CNN Brasil.

«Infelizmente os números vão aumentar. Não conseguimos alcançar algumas localidades e temos conhecimento de deslizamentos de terras e inundações. Há, pelo menos, 60 desaparecidos e mais de 17 mil desalojados», detalhou o governador do estado, Eduardo Leite.

🔻Inter informa:

Por questões de segurança, fechará o CT Parque Gigante às margens do Guaíba, em Porto Alegre. Além disso, adotou medidas de resguardo e proteção dos equipamentos utilizados pelo futebol. Não será permitido o acesso da imprensa ao CT. pic.twitter.com/IcPZK8iYwO — Gabriel Santiago (@Gaabdeldelolmo) May 2, 2024

As autoridades do Rio Grande do Sul decretaram estado de calamidade pública por um período de 180 dias. Para agravar, uma barragem hidroelétrica cedeu.

As autoridades apelaram a que as pessoas evitem circular junto aos rios. Numa das margens do Rio Guaíba fica o centro de treinos do Grémio. O «Tricolor» não encerrou o complexo desportivo, ainda que as previsões apontem à subida do nível das águas, até cinco metros.

Vários clubes, como Internacional, Grémio e Juventude promovem ações de solidariedade.

Outros emblemas deste estado, como o Esporte Clube Igrejinha, viu o estádio ser «engolido».