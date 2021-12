Ainda antes do acordo com o Flamengo, Paulo Sousa estava em negociações com outro clube brasileiro. O Internacional tinha iniciado conversas com o técnico português, mas optou pelo uruguaio Alexander Medina.

«Eram dois nomes empregados, então, a cautela na sondagem, na conversa fez-nos virar para o Medina. Essa negociação travou por vários motivos. Quando se deu esse recuo, avançámos por um segundo nome [Paulo Sousa]», explicou Paulo Bracks, dirigente do emblema de Porto Alegre, citado pela ESPN.

«E esse nome avançou até o momento em que houve uma palavra que nos fez retirar do negócio, que é ‘leilão’. O Internacional não vai entrar em leilão, e se soubesse que seria um leilão, nem teria iniciado conversas. Aí, retomámos o alvo e houve uma flexibilização [do Medina]», acrescentou.

Alexander Medina, que estava desde 2019 no Talleres, chega ao Internacional para ocupar a vaga deixada pelo compatriota Diego Aguirre.