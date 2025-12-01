De regresso ao comando do Internacional de Porto Alegre, Abel Braga teceu um comentário polémico referindo-se a um dos equipamentos da equipa, em tons de rosa.

Durante a conferência de imprensa de apresentação como novo treinador do Colorado, Abel Braga partilhou com os jornalistas uma conversa tida com o diretor desportivo, Andrés D’Alessandro: «Eu não quero a porra da minha equipa a treinar de camisola rosa, parece uma equipa de veado [termo prejorativo para definir um homossexual].»

O comentário foi recuperado por um jornalista momentos depois, durante a apresentação, com o experiente treinador, de 73 anos, a explicar: «Tinha de relaxar o meu grupo, quero os jogadores fortes.»

Eleito o substituto de Ramón Díaz, Abel Braga, que em Portugal treinou o Rio Ave, o Famalicão, o Belenenses e o Vitória de Setubal entre as décadas de 1980 e 1990, vai orientar o Internacional de Porto Alegre nas últimas duas jornadas do Brasileirão, a custo zero, procurando salvar a equipa da despromoção.

O Inter parte para os derradeiros jogos abaixo da “linha de água”, com 41 pontos, os mesmos da primeira equipa em zona de salvação, o Santos. Até ao final do campeonato, visita o São Paulo e recebe o Bragantino.