Abel Braga suspenso por cinco jogos e multado por «declaração homofóbica»
Dirigente do Internacional foi punido após comentário polémico na apresentação como treinador em dezembro de 2025
Abel Braga, atual diretor técnico do Internacional, foi suspenso por cinco jogos e multado em cerca de 3.700 euros (20 mil reais) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na sequência de uma declaração considerada homofóbica. A decisão foi tomada por unanimidade pela 6.ª Comissão Disciplinar do STJD e ainda admite recurso para o Pleno do tribunal.
O caso remonta ao final do último Campeonato Brasileiro, quando Abel, então regressado ao comando técnico da equipa gaúcha, criticou a utilização de uma camisola cor-de-rosa nos treinos, afirmando que não queria «uma equipa de 'veados'». A frase gerou imediata reação negativa nas redes sociais e junto de organizações ligadas à causa LGBTQIA+.
O dirigente, de 73 anos, viria depois a retratar-se publicamente, reconhecendo ter feito uma «mau reparo», sublinhando que «cores não definem géneros» e pedindo desculpa aos adeptos.
Apesar do pedido de desculpas, o STJD entendeu que a conduta se enquadra no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, relativo a atos discriminatórios, aplicando a suspensão e a multa dentro da moldura prevista (cinco a dez jogos).
A sanção produz efeitos no prazo de 24 horas e é válida apenas para competições nacionais. Abel Braga poderá, assim, continuar a exercer funções fora do âmbito do Brasileirão até nova deliberação, caso avance com recurso.