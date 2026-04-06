Apesar da vitória alcançada pelo Palmeiras no terreno do Bahia, que lhe permite liderar de forma destacada o Brasileirão, Abel Ferreira mostrou-se bastante crítico na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro.

O treinador português revelou que, «no início do jogo, foi pedido para haver uma pausa técnica (para hidratação), que o árbitro permitiu, mas o adversário não deixou». «E pelos minutos de compensação no fim do jogo, até que parece que houve (essa paragem)», ironizou de seguida.

Abel voltou a pedir uma gestão mais cuidada do calendário competitivo do futebol brasileiro, para que a qualidade do futebol praticado não fique em causa devido ao cansaço dos jogadores.

«Não estou a pedir para nos darem uma semana de descanso, só quero pelo menos três dias de descanso. Se queremos jogos com intensidade e qualidade, temos de criar condições. Estamos num país continental, não em Portugal ou França. Tivemos três horas (de viagem) até aqui. Agora vamos ter mais seis horas para jogar na Colômbia, depois outras seis para cá e dois dias depois vamos jogar contra o Corinthians. Acham que isso é cuidar do futebol brasileiro? Acham que isso beneficia o futebol brasileiro?», questionou o técnico do Palmeiras.

O clube de São Paulo venceu o Bahia apenas dois dias depois de ter derrotado Grémio, também para o Brasileirão. Só em abril, o Palmeiras vai disputar um total de nove jogos, entre campeonato, Taça do Brasil e Libertadores, com algumas viagens longas pelo meio.