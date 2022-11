O Palmeira de Abel tem um novo «menino bonito». E a palavra «menino» aqui faz todo o sentido porque falamos de um jogador que tem apenas 16 anos.

Trata-se de Endrick, que apesar da tenra idade leva três golos em cinco jogos na equipa principal que acaba de se tornar campeã no Brasil, com Abel Ferreira ao leme.

Mas Endrick é tão miúdo que, além de o treinar, o técnico português tem de… lhe dar educação.

Foi isso que Abel fez numa entrevista conjunta dada com o menino. Endrick surgiu de boné para falar aos canais do clube paulista e Abel colocou-o no lugar, tirando-lhe o chapéu da cabeça.

«Tirei-lhe o chapéu porque nem na televisão, nem à mesa se usa. E se eu te vir, vais apanhar muito», avisou, deixando os apresentadores a rir à gargalhada e Endrick sem saber onde se meter.