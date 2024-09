Abel Ferreira foi interrogado sobre o seu futuro na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo do Palmeiras sobre o Athletico Paranaense (2-0) e deixou claro que tenciona cumprir o contrato com o clube paulista que termina no final de 2025.

«Se Deus quiser, e se tudo correr normalmente, vai encerrar em dezembro de 2025», destacou o treinador português em alusão ao contrato que tem em vigor com o Palmeiras.

O treinador português, que foi apontado nos últimos dias como possível sucessor de Roger Schmidt no Benfica, está no Palmeiras há quase quatro anos e, no início da presente temporada, renovou o seu vínculo até dezembro de 2025.

Mesmo depois de ter sido eliminado nos oitavos de final da Taça Libertadores, a presidente do clube paulista, Leila Pereira anunciou que, caso seja reeleita em dezembro próximo, tem a intenção de oferecer um novo contrato a Abel Ferreira para o manter até ao final do novo mandato, até ao final de 2027.

«A minha função enquanto estou aqui é preparar o presente e futuro. E meu futuro no clube vai até 2025, não falta assim tanto tempo. Mas independente do tempo em que estiver aqui, é com o (Anderson) Barros [diretor de futebol] e Leila [Pereira], como fizemos, projetar sempre a época seguinte na época atual. Fizemos assim ano passado e fazemos agora», destacou ainda Abel Ferreira.

O treinador português tem batido vários recordes no Palmeiras e, nesta altura, já é o treinador com mais jogos consecutivo na história do clube, com uma total de 307 jogos (175 vitórias, 75 empates e 56 derrotas), além de dez títulos conquistados.