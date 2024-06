Abel Ferreira passou a ser, a partir desta terça-feira, o treinador com maior longevidade à frente da equipa técnica do Palmeiras. Mais um recorde que deixa o treinador português «orgulhoso».

O treinador português está no clube paulista há três anos, sete meses e vinte dias, superando a marca anterior que pertencia a Oswaldo Brandão que comandou o clube de 1971 a 1975.

Mais um recorde de Abel Ferreira que também já era o treinador com mais títulos no Palmeiras, num total de dez, num acumulado de 289 jogos, 168 vitórias, 71 empates e 50 derrotas.

«O bilhete era para ser de três ou quatro meses e estamos aqui há quase quatro anos. Eu já disse várias vezes: nós não andamos à procura de recordes, eles surgem de forma natural em função do trabalho que todos fazemos aqui», destacou o treinador português num vídeo publicado pelo clube.

«Se há alguém verdadeiramente responsável por essa marca, são os nossos jogadores, porque são eles que fazem as coisas acontecerem, são os verdadeiros protagonistas. Se chegámos a esse recorde, tem muito a ver com isso, com tudo aquilo que se faz dentro do clube. Logicamente, para nós da equipa técnica, é um motivo de orgulho. É com grande gosto e orgulho que continuo a ser treinador do Palmeiras», destacou ainda.

Os técnicos com maior longevidade no Palmeiras numa única passagem:

Abel Ferreira: 1.328 dias (de 05/11/2020 a 25/06/2024)

Oswaldo Brandão: 1.327 dias (de 24/11/1971 a 13/07/1975)

Luiz Felipe Scolari: 1.101 dias (de 22/06/1997 a 27/06/2000)