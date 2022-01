Abel Ferreira lançou um livro sobre as duas temporadas de sucesso em que liderou o Palmeiras à conquista de duas Taças Libertadores intitulado «Cabeça fria, coração quente», uma das frases fortes que marcaram o percurso do treinador português no clube paulista.

Um livro em que o treinador revela detalhes dos bastidores da sua equipa técnica ao logo das temporadas de 2020 e 2021, com segredos, reflexões e métodos utilizados nos sucessos da equipa. Abel Ferreira, com o apoio dos seus adjuntos, Carlos Martinho, João Martins, Tiago Costa e Vitor Castanheira, explica as opções táticas e a forma como preparou os jogos mais importantes do Palmeiras ao longo dos últimos dois anos.

O livro, que também conta com fotografias inéditas das campanhas do Palmeiras, já está em pré-venda na loja do Palmeiras pelo valor de 74,90 reis, cerca de 12 euros.