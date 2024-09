Abel Ferreira aproveitou a conferência de imprensa que se seguiu à vitória do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro (2-1), na última madrugada, no Estádio Brinco de Ouro, para a revelar o segredo que levou os seus jogadores a superar as lesões e também a desilusão provocada pelas recentes eliminações Na Taça do Brasil e também na Libertadores, apontado para uma popular sequela da Disney/Pixar.

«Posso dizer o que fiz? Convidei-os a ver o filme Divertida-Mente 1 e 2. Eles conseguem ver as emoções que temos em nós e quais nos interessa ativar. Podemos jogar com nossas emoções, aqui posso chamar a atenção para deixar os jogadores em paz, ou os saudá-los, como faço hoje. Todos temos um diabo e um anjinho. Qual queres dar ouvidos? Falo aos jogadores, no jogo é igual», destacou.

O treinador referia-se aos filmes de animação Divertida-Mente, o primeiro, lançado pela Pixar em 2015, e o segundo, já em julho deste ano, e acabou por tornar-se no filme mais visto em Portugal nos últimos vinte anos. Trata-se de um filme em que os personagens principais são emoções - Alegria, Tristeza ou Raiva - no interior da cabeça de uma menina, a Riley.

A vitória do Palmeiras permitiu uma aproximação ao Botafogo de Artur Jorge que tinha empatado com o Grémio e mantém a equipa paulista na luta pelo título no Brasileirão. Abel Ferreira manifestou-se orgulhoso pela forma como os seus jogadores reagiram às adversidades, recordando os recentes desaires.

«Foram eliminações pesadas, mas não teve esforço? O impacto só tem de ser emocional quando não nos esforçamos. É preciso saber perder e a forma como se perde. Só cobro isso dos meus jogadores. Eles são incríveis nisso. Tenho um orgulho tremendo, porque eles não desistem», acrescentou.

O treinador destaca também a forma como os jogadores têm superados os muitos problemas físicos que têm afetado a equipa. «Às vezes vamos perder, nunca prometi títulos, só posso prometer atitude, jogar para ganhar, sempre até o fim pelo melhor resultado. Sinceramente, aqui estamos todos de acordo que meus jogadores são incríveis, independente se vamos ganhar ou não. Só cobro que eles deem o melhor que puderem», referiu ainda.

