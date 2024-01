Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, aproveitou a conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo sobre o Santos (2-1), no Campeonato Paulista, para fazer reivindicações em relação ao relvado do Allianz Parque, mas também a exigir reforços, face ao elevado número de jogos que o Verdão vai ter pela frente. Em relação a este último aspeto, o treinador português até fez uma comparação com o Liverpool de Jürgen Klopp.

«Se o Klopp se queixa de fazer uma média de 53 jogos por ano, o Palmeiras faz 70. E mais, um treinador que tem nove anos no clube, tem nove finais, sete títulos, e aqui se não ganhares, já sabes como é. Não vos vou ensinar o que significa o futebol brasileiro, como se lida com o futebol, como se os jogadores fossem máquinas, como se não houvesse outras equipas com o desejo de ganhar, outras mais recursos financeiros», começou por destacar.

O treinador recordou, depois, que está a preparar a equipa para mais uma final, neste caso, a Supertaça do Brasil, frente ao São Paulo, marcada para 4 de fevereiro, mas antes disso ainda terá de defrontar o Bragantino, para o Paulistão.

«A nossa intenção é preparar a equipa para mais uma final, mas antes temos o jogo com o Bragantino. Temos jogos de dois em dois dias e não quero ficar sem jogadores logo no início da temporada», acrescentou.

Na mesma conferência de imprensa, o treinador português exigiu a troca do relvado do Alianz Parque, dizendo mesmo que está em causa a integridade física dos jogadores. Uma declaração que já levou a uma reação do Palmeiras.

«Precisamos com urgência que seja trocado o relvado sintético por outro do mesmo nível de quando cheguei aqui. Está a faltar manutenção. O Palmeiras já tem muitos adversários, temos que resolver internamente e tem que ser o melhor para o Palmeiras. Se cada um colocar o ego de lado, vai conseguir resolver-se. Agora é tirar tudo e instalar um novo. É horrível o sintético», apontou.

Um problema que não é exclusivo do Palmeiras e Abel Ferreira apontou outros casos. «O Maracanã é um dos melhores estádios, mas com relva horrível, porque se joga muito e é impossível recuperar o relvado natural. O Corinthians não tem problema, porque joga sozinho e o relvado é top. Cheguei em 2020 e nunca reclamei do sintético, acho uma opção válida. Entendo que um estádio como este tem que ser mais do que um estádio, pode ter concertos, shows, o Palmeiras cresceu com a relva sintética. Há uma coisa que se chama manutenção e é preciso manutenção. Não é para amanhã, é para hoje», destacou ainda.

