Abel Ferreira apresentou-se irritado na conferência de imprensa que se seguiu ao empate do Palmeiras diante do Vitória (0-0) ainda antes do Flamengo perder diante do Fluminense. O treinador português dirigiu duras criticas à arbitragem, mas também à exibição da sua equipa na primeira parte.

Críticas à arbitragem

«Temos de falar de muitas coisas. Das narrativas que se criaram de que o Palmeiras é beneficiado pelos árbitros... O Andreas leva o primeiro amarelo com o árbitro a cinco metros e o Andreas nem toca. São factos. No jogo contra o São Paulo há um penálti para o São Paulo que toda a gente fez um escabeche, porque o jogador abalroa e todos falam que é penálti e meteram a cabeça de um dos melhores árbitros brasileiros à prémio. O penálti claro que há no Santos a nosso favor, a bola também furou, como disse o Claus, um excelente árbitro. Onde está o critério? Uma é nossa responsabilidade e outra é responsabilidade do que estamos a assistir.»

Sobre a passividade do Palmeiras na primeira parte

«No jogo, 45 minutos de apatia, sem ir para o um contra um. Um exemplo, o que o moleque de 20 anos (Allan) faz, temos que fazer. Ir para cima, arriscar, perder a bola. Foi o que faltou na primeira parte, só tocamos para trás e para o lado. E tivemos uma chance clara com Bruno Rodrigues, mas demos 45 minutos de avanço, fomos passivos. Faltou a agressividade.»

Reação na segunda parte

«Segunda parte foi totalmente diferente. Veiga no rebote, o Felipe, Andreas, uma de cabeça do Facundo, enfim. Bola não entrou, futebol é isto, temos que aceitar. Mas da nossa responsabilidade de ter sido passivo na primeira parte e quem quer lutar para o título muito pouco conseguida, não posso dizer outra coisa do que a nossa responsabilidade. Não fizemos uma boa primeira parte.»

Abuso nos cruzamentos para a área

«Sabe quantas vezes cruzamos na primeira parte? Apenas duas. Portanto, não venham com narrativa dos cruzamentos, contra uma equipe que joga toda atrás, as chances que tivemos foi de remates do exterior. É uma das, mas não é única. Temos bola parada, um contra um. Bola do Bruno Rodrigues foi cruzamento? Foi passe. Para a bola chegar, ela rola. A bola tem que chegar, e ali um contra um. Foi um passe. Pode considerar um passe ou cruzamento. Para você o cruzamento é alto, e passe é baixo? Depende da sua análise. Na segunda parte, sim, abusamos um pouco mais, mas era o que tínhamos».

Dificuldades no Palmeiras para criar oportunidades

«Não adianta dizer, não fizemos uma primeira parte nem agressiva, nem criativa. Mas a grande oportunidade é nossa, é claro, não podemos falhar este tipo de bola, sob pena de no fim não conseguir ganhar o jogo. E na segunda parte, sem ser um jogo brilhantemente conseguido, no que tem que ver o jogo interior e exterior, de combinações, e começa a ver que não consegue ir por dentro, porque tem três defesas, mais dois médios na frente. Metade da equipe adversária estava no corredor central, entrar ali é bater na parede.»