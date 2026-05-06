A vitória do Palmeiras sobre os peruanos do Sporting Cristal (2-0), em jogo da Taça Libertadores, ficou marcada por um pormenor insólito quando Abel Ferreira, na comemoração do primeiro golo, mostrou o dedo do meio a um jogador da própria equipa, neste caso, Flaco López. No final do jogo o treinador português explicou o que se passou.

«É o jogador que mais dou na cabeça. Viram ele a fazer assim [gesto com o polegar levantado] para mim? Eu fiz um gesto para ele, vocês viram? Porque cobro muito ele», explicou o treinador.

Um gesto que foi, depois, acompanhado com uma curta conversa do treinador com o mesmo Flaco López, mas Abel Ferreira não quis revelar o que disse ao seu jogador.

«Eu trato ele como se fosse um filho. Não é de hoje, cobro muito dele porque sei do potencial. Explico de manhã, à tarde e à noite, mando vídeos no WhatsApp. Eu cobro muito, sei onde temos que chegar. Ele sabe que tem tudo para fazer golos temos que ir para a zona do ouro. Eles sabem o que eu cobro deles. Ele tem tudo para ser um avançado de top mundial no Palmeiras», destacou ainda o treinador português.