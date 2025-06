Não está a ser nada fácil o regresso de Neymar ao Santos, marcado por muitos problemas físicos e, agora, com uma infeção de covid-19 que o afasta ainda mais do plantel da equipa paulista que se prepara para defrontar o Fortaleza no Brasileirão.

Neymar já não entrava nas contas para o próximo jogo do campeonato, uma vez que está ainda à procura da melhor forma física, depois de ter recuperado da última lesão, mas o avançado está agora afastado do plantel, em repouso, depois de lhe ter sido diagnosticado uma infeção com o vírus que fez parar o mundo em 2020.

«Com quadro viral iniciado na quinta-feira (5), o atleta Neymar Jr. foi submetido a exames laboratoriais, após avaliação do Departamento Médico do Santos FC, que confirmaram infecção por Covid-19. O jogador já estava afastado das atividades, desde a quinta-feira, quando iniciou os sintomas, segue em repouso em sua casa e em tratamento sintomático, por determinação médica», escreveu o Santos numa nota publicada nas suas plataformas digitais.

O Santos realizou este sábado um jogo-treino com a Portuguesa, que venceu por 2-1, com golos de Thaciano e do ex-portista Tiquinho Soares [veja os golos no vídeo abaixo].