Um grupo de adeptos do Palmeiras, liderados pela claque Mancha Alviverde, promoveu uma manifestação junto a uma das empresas de Leila Pereira, presidente do clube paulista, a exigir a contratação de mais reforços para a equipa liderada por Abel Ferreira. Entre os vários cânticos proferidos, os adeptos gritaram que «avião não é contratação».

Os adeptos concentraram-se junto à sede da Crefisa, uma das empresas de Leila Pereira, com cartazes de apoio à equipa e ao treinador Abel Ferreira, mas também com palavras de ordem contra a falta de reforços na corrente temporada e também contra os preços dos bilhetes que dizem ser «os mais caros do Brasil».

O principal protesto foi dirigido para a falta de reforços em comparação com os adversários na corrida ao título do Brasileirão, com os adeptos a fazerem várias alusões ao avião que a presidente do clube adquiriu para as deslocações da equipa. «Qual a explicação? Saiu o Danilo e chegou o avião», cantaram os adeptos. «Ô tia Leila, preste atenção, o avião não é contratação», referiram também.

A claque Mancha Alviverde esteve ao lado da presidente Leila Pereira até às eleições de 2021, mas no início do novo mandato, a dirigente afastou-se do grupo que, desde então, tem dirigido muitas criticas à direção do clube.