Carlo Ancelotti deixou Neymar de fora da última convocatória do Brasil, mas, na antevisão do «teste» frente a França, marcado para quinta-feira, o selecionador brasileiro diz que tem estado a ouvir tudo o que tem sido dito sobre o avançado do Santos.

Como é que o Brasil vai encarar o jogo com a França?

«Nestes meses tenho pensado qual é o melhor modelo de jogo para a equipa, tendo em conta as características dos jogadores, pensamos que o modelo de jogo que queremos planear é com quatro na frente. Amanhã é o mesmo, um teste importante, queremos jogar uma boa partida, controlando o jogo, tentar defender bem, que é muito importante, ter equilíbrio e jogar bem com a bola, mostrar a qualidade que os quatro da frente têm.»

Que França é que espera encontrar?

«Os jogadores que todo mundo conhece. Jogadores muito fortes, com muita qualidade. Mbappé marcou muitos golos no ano passado. Agora é um rival. Temos que defender bem contra ele. É um jogador muito rápido, com qualidade, muito efetivo na finalização.»

Pouco tempo para treinar

«Em geral, o trabalho de treinador nos últimos anos mudou. Todos os treinadores lamentam a falta de tempo para treinar. É bastante normal não ter tempo. Tem que focar o trabalho na qualidade dos treinos, das reuniões... É muito importante a preparação, a metodologia no treino para preparar bem.»

Comentários sobre a ausência de Neymar

«Observo e oiço tudo o que se diz sobre Neymar. É normal, cada um no futebol pode opinar. No futebol não há uma ciência clara. Cada um tem a sua opinião. Eu tenho que respeitar a opinião de todos.»