Ainda faltam mais de seis meses para o Mundial 2026, mas o Brasil está impaciente para saber se Carlo Ancelotti vai ou não levar Neymar para a competição que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México. A decisão final vai ser do selecionador, o italiano Carlo Ancelotti, que, em entrevista à TV Record, deixou um recado para o avançado do Santos.

«Penso que é um grande talento, mas que teve a má sorte de ter lesões neste período e não poder preparar-se para estar em boa condição física. Estamos em novembro. Ele tem que estar cem por cento. Tenho jogadores muito bons no ataque. Preciso de jogadores que estão cem por cento. Há uma disputa muito boa. É uma seleção que tem muita competência na frente. São muitos bons jogadores. Neymar está ao mesmo nível dos outros», destacou.

Uma exigência que não é propriamente dirigida a Neymar, mas que é extensível a todos. «Não se trata apenas do Neymar, pode ser o Vinicius. Se o Vinicius estiver a 90 por cento, convocarei outro jogador que esteja a cem por cento, porque esta é uma equipa com um nível de competitividade altíssimo, especialmente no ataque», acrescentou.

Na última semana correu um rumor na imprensa brasileira que dizia que Neymar tinha sofrido uma nova lesão, mas, no último fim de semana, o avançado marcou um golo e fez uma assistência na vitória do Santos sobre o Sport (3-0) e, no final do jogo, falou em «especulações».

«Para ser sincero não, não está tudo bem. As pessoas que têm de saber sobre a lesão, sobre o que aconteceu, são os médicos do clube e eu, obviamente. Eles é que têm de tomar as decisões corretas sobre isso. Obviamente que não vão prejudicar a minha carreira, em momento nenhum. Estão sempre à procura de fazer o melhor para mim. É isso o que eu tenho para falar. O resto são só especulações, as pessoas inventam muitas coisas e eu fico muito triste, muito chateado com tudo isso», destacou.

Recordamos que Carlo Ancelotti, desde que assumiu o comando da equipa técnica do Brasil, nunca convocou Neymar.