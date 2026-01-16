Andrew parece estar a viver um sonho após trocar o Gil Vicente pelo Flamengo, clube pelo qual tem muita estima pessoa. Porém, um sonho que não é partilhado com duas pessoas muito importantes - o pai e a mãe.

Ambos já faleceram e o guarda-redes não deixou de recordá-los neste momento feliz da carreira. Vai vestir a camisola 42 em honra do pai, adepto do Flamengo que morreu aos 42 anos, e falou também sobre a mãe na primeira entrevista como reforço.

«Gostava de sentir, de ver como é que seria o olhar da minha mãe. Hoje infelizmente não tenho ela presente, mas tenho-a no meu coração. Vou levá-la sempre. É uma parte que me toca muito porque ela também tem uma história dentro do Flamengo. Trabalhou na Gávea [centro de treinos], na equipa de limpeza durante um ano e meio. Era adepta do clube. Era chata, cobrava aos jogadores. É algo que guardo com muito carinho», admitiu.

O guardião admitiu ainda ter ficado impressionado pelo facto de José Boto e Filipe Luís terem assistido ao vivo o jogo entre Gil Vicente e FC Porto, na Liga, para observá-lo.

Andrew, de 24 anos, foi formado no Botafogo mas não teve hipóteses na equipa principal. Rumou ao Gil Vicente em 2021 e sai agora do clube de volta ao Brasil.