Martín Anselmi foi esta terça-feira apresentado como novo treinador do Botafogo e não escondeu o entusiasmo pelo desafio no futebol brasileiro, sublinhando a ambição do projeto e a responsabilidade de representar um clube com a dimensão do emblema carioca.

«A nossa primeira conversa foi muito rápida. Estamos muito felizes por representar esta camisola, uma responsabilidade e uma ambição muito grande», começou por afirmar o técnico argentino.

Depois da saída do FC Porto, Anselmi admitiu que optou por uma pausa estratégica na carreira.

«Achámos que era o momento certo para fazer uma pausa, recuperar energias e olhar para dentro, porque a nossa passagem pelos diversos clubes foi muito rápida. Sentimos que era importante reconstruirmo-nos para sermos melhores», explicou.

O treinador revelou ainda que o Botafogo cumpriu todos os critérios que tinha definido para o próximo passo profissional.

«Sabíamos que não íamos aceitar qualquer projeto. Queríamos embarcar num que cumprisse certos requisitos para a nossa carreira. Estamos habituados a lutar pelos mais altos objetivos e gostamos de representar as pessoas que estão atrás dos escudos», frisou.

«O Botafogo apareceu no momento certo, com o projeto certo. Permite-nos começar uma pré-temporada, sabemos a grandeza do clube, queremos continuar a ter prestígio e lutar por objetivos, e o Botafogo dá-nos isso», concluiu Anselmi.

De recordar, o técnico argentino foi anunciado em dezembro, mas apenas foi apresentado esta terça-feira. O último projeto da Anselmi foi o FC Porto, clube que representou em 21 partidas e alcançou dez triunfos.