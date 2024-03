Yannick Bolasie, antigo jogador do Sporting, está no Brasil e, segundo adianta a imprensa local, vai assinar contrato com o Criciúma nos próximos dias.

O avançado que nasceu em Lyon, França, mas que é internacional pelo Congo, jogou no Sporting na temporada de 2019/20, por empréstimo do Everton, tendo marcado dois golos nos 25 jogos que disputou numa época atribulada dos leões que tiveram como treinadores Marcel Keizer, Leonel Pontes, Jorge Silas e Rúben Amorim.

O avançado de 34 anos chegou ao Brasil no passado sábado e, segundo adianta o Globo, foi recebido no aeroporto de Porto Alegre pelo responsável pelo futebol do Criciúma, Alex Brasil. Já esta segunda-feira, Bolasie dirigiu-se ao consulado do Brasil em Londres, uma vez que também tem nacionalidade inglesa, para pedir um visto de trabalho.

Bolasie fez, aliás, boa parte da carreira em Inglaterra, ao serviço de clubes como Barnet, Plymouth Argyli, Millwall, Bristol City, Everton, Crystal Palace e Aston Villa. Fora de Inglaterra, além do Sporting, jogou também nos belgas do Anderlecht e nos turcos do Caykur Rizespor.

O avançado começou a corrente temporada ao serviço do Swansea, do País de Gales, mas não marcou qualquer golo nos dez jogos que disputou no Championship.