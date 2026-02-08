Antigo jogador do Sporting «praticamente certo» no Corinthians
Presidente do clube paulista confirma negociações com Zakaria Labyad
Presidente do clube paulista confirma negociações com Zakaria Labyad
Zakaria Labyad, antigo jogador do Sporting, está a um curto prazo de assinar pelo Corinthians, segundo anunciou o presidente do clube paulista, Osmar Stábile, confirmando as notícias dos jornais brasileiros que falam num contrato válido até 2026.
«O marroquino é praticamente certo», limitou-se a referir o dirigente, sem referir o nome do jogador de 32 anos que passou pelo Sporting, sem grande sucesso, há mais de doze anos, e que, agora, está livre no mercado.
O internacional marroquino foi contratado pelos leões na temporada de 2012/13, numa época atípica da equipa de Alvalade, com vários treinadores a passarem pelo banco, a começar por Jesualdo Ferreira, Ricardo Sá Pinto, Franky Vercauteren e Oceano Cruz.
O então jovem extremo, formado no PSV Eindhoven, ainda fez 27 jogos (3 golos e 2 assistências) na primeira época, mas depois foi sucessivamente emprestado ao Vitesse e ao Fulham, contando ainda com uma passagem pela equipa B dos leões.
Já depois de desvincular-se do Sporting, Labyad regressou aos Países Baixos para jogar no Utrecht e Ajax, mas nos últimos anos esteve na China, primeiro ao serviço do Yunnan Yukun, depois no Dalian Yingbo.
A confirmar-se a contratação, Labyad será o quinto reforço do Corinthians para a nova temporada, depois das chegadas de Matheus Pereira, Gabriel Paulista, Kaio César e Pedro Milans.