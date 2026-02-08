Zakaria Labyad, antigo jogador do Sporting, está a um curto prazo de assinar pelo Corinthians, segundo anunciou o presidente do clube paulista, Osmar Stábile, confirmando as notícias dos jornais brasileiros que falam num contrato válido até 2026.

«O marroquino é praticamente certo», limitou-se a referir o dirigente, sem referir o nome do jogador de 32 anos que passou pelo Sporting, sem grande sucesso, há mais de doze anos, e que, agora, está livre no mercado.

O internacional marroquino foi contratado pelos leões na temporada de 2012/13, numa época atípica da equipa de Alvalade, com vários treinadores a passarem pelo banco, a começar por Jesualdo Ferreira, Ricardo Sá Pinto, Franky Vercauteren e Oceano Cruz.

O então jovem extremo, formado no PSV Eindhoven, ainda fez 27 jogos (3 golos e 2 assistências) na primeira época, mas depois foi sucessivamente emprestado ao Vitesse e ao Fulham, contando ainda com uma passagem pela equipa B dos leões.

Já depois de desvincular-se do Sporting, Labyad regressou aos Países Baixos para jogar no Utrecht e Ajax, mas nos últimos anos esteve na China, primeiro ao serviço do Yunnan Yukun, depois no Dalian Yingbo.

A confirmar-se a contratação, Labyad será o quinto reforço do Corinthians para a nova temporada, depois das chegadas de Matheus Pereira, Gabriel Paulista, Kaio César e Pedro Milans.