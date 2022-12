O Conselho Deliberativo do histórico clube brasileiro Santos aprovou na quinta-feira à noite a constituição de uma parceria para a construção de um novo estádio.

O novo Vila Belmiro terá capacidade para 30 mil pessoas e vai custar pelo menos 300 milhões de reais, cerca de 55 milhões de euros.

A obra, da responsabilidade da WTorre - a mesma empresa que construiu o estádio do Palmeiras e que será detentora dos direitos de exploração durante 30 anos - será erguida nos mesmos terrenos do atual estádio, que foi inaugurado há mais de 100 anos (1916) e tem a lotação limitada a 16 mil espectadores.

Após a aprovação do Conselho Deliberativo do clube onde Pelé fez carreira e que projetou Neymar, a proposta será submetida a votação, cabendo aos sócios dar a derradeira luz verde para que a construção do novo estádio seja iniciada previsivelmente, avança a imprensa brasileira, no segundo semestre de 2023 com um tempo de construção de 24 meses.

Caso os sócios aprovem a construção da nova Vila Belmiro, o Santos vai passar a disputar os jogos na condição de equipa visitada no Canindé, estádio em São Paulo que pertence à Portuguesa dos Desportos.