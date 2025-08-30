Atenção, Amorim: Matheus Cunha sai da convocatória do Brasil por lesão
Samuel Lino entra para o lugar do avançado do Manchester United que saiu lesionado do triunfo por 3-2 frente ao Burnley
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou este sábado que o avançado ex-Gil Vicente Samuel Lino foi convocado para os duelos do apuramento para o Mundial 2026 frente ao Chile e à Bolívia.
O jogador do Flamengo entra para o lugar de Matheus Cunha, que saiu lesionado na primeira parte do triunfo do Man. United sobre o Burnley por 3-2.
«Após uma conversa entre os departamentos médicos do Manchester United e da Seleção, o avançado Mateus Cunha foi dispensado devido à lesão muscular sofrida na partida contra o Burnley, pela Premier League», pode ler-se numa breve nota nas redes sociais da CBF.
Lino espreita assim uma estreia pela seleção principal do Brasil. A canarinha defronta o Chile no dia 5 de setembro às 1h30 da madrugada, já o duelo frente à Bolívia acontece no dia 10 às 00h30.
