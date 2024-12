Lucho González foi despedido do Athletico Paranaense dias após a descida da equipa de Curitiba à Série B do Brasil.

O ex-jogador do FC Porto tinha assumido o comando técnico da equipa em setembro passado, mas foi incapaz de salvá-la da despromoção consumada com a derrota na última jornada em casa do Atlético Mineiro.

Além de Lucho González, Paulo Autuori - que em Portugal treinou Benfica, V. Guimarães, Marítimo e Nacional - terminou funções como diretor-técnico.

O Athletico Paranaense informou ainda que vai reestruturar o departamento de futebol para 2025.