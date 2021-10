Jair Bolsonaro diz que foi impedido de assistir ao vivo ao Santos-Grémio, na Vila Belmiro. O presidente brasileiro afirma que foi barrado no acesso ao estádio paulista por não apresentar o certificado de vacinação contra a covid-19.



«Para quê isso? Eu queria ver o jogo do Santos e disseram-me que tenho de estar vacinado», referiu Bolsonaro ao site Metrópoles. «Eu tenho mais anticorpos do que quem foi vacinado», protestou o ainda presidente brasileiro, esquecendo-se das regras mais elementares impostas pelo país no acesso a eventos desportivos.



Para entrarem no estádio, os 4644 espetadores - a lotação máxima disponibilizada - tiveram de apresentar o certificado de vacinação completo ou, em alternativa, ter pelo menos uma dose da vacina tomada e um PCR negativo com um prazo máximo de 48 horas.

No Brasil, onde mais de 600 mil pessoas morreram devido à pandemia, o uso de máscara ainda é obrigatório nos estádios, bem como o distanciamento entre cadeiras.

Apesar de ser o Presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro desconhecia ou, pelo menos, pretendia desrespeitar e ignorar as mais básicas das indicações oficiais para aceder ao jogo.

VÍDEO: