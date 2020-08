Começa a ser gritante a diferença do Flamengo de Domenec Torrent para o Flamengo de Jorge Jesus depois da equipa carioca ter somado novo empate (1-1), este domingo, na receção ao Botafogo de Paulo Autuori no Maracanã.

Em cinco jogos na nova edição do Brasileirão, o campeão venceu apenas um jogo até ao momento, somando ainda dois empates, este último arrancado em tempo de compensação, além de duas derrotas.

Desta vez, o campeão até chegou a comemorar um golo, aos 76 minutos, marcado por Gabigol, mas o lance acabou por ser anulado pelo VAR que considerou que Bruno Henrique desviou uma bola com o braço no lance do golo.

Já em tempo de compensação, o Botafogo tornou ainda mais complicada a vida de Torrent com um golo de belo efeito de Pedro Raúl, com um remate acrobático na sequência de um canto.

Os últimos instantes da partida foram frenéticos, Gabigol ainda atirou uma bola à barra, num lance em que o árbitro detetou nova mão na bola, desta vez favorável ao Fla. Desde a marca dos onze metros, Gabigol não perdoou e evitou a derrota.

Com apenas cinco pontos em cinco jogos, o Flamengo arrisca-se mesmo a terminar a ronda em zona de despromoção.

Nada a ver com o Flamengo demolidor de Jorge Jesus que, em pouco mais de um ano, somou mais títulos (5) do que derrotas (4).

O golo anulado a Gabigol e o golaço de Pedro Raul: