O Botafogo de Luís Castro está com o pé nos oitavos de final da Taça do Brasil, após ter vencido o Ceilândia por 3-0 na 1.ª mão da 3.ª fase da prova.

Num jogo realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a equipa carioca foi, sem surpresas, muito superior ao conjunto da Série D do Brasil e adiantou-se no marcador por Kanu aos 19 minutos.

Ao minuto 53, Kanu bisou e três minutos depois o ex-Rio Ave e Sp. Braga Lucas Piazón fez o 3-0. Além dos golos, a equipa alvinegra ainda acertou por três vezes nos ferros.

Além de Piazon, que foi a jogo no início da segunda parte, Luís Castro utilizou outros nomes conhecidos do futebol português: Gustavo Sauer e Philipe Sampaio foram titulares, e Lucas Fernandes foi lançado a meio da segunda parte.

Também nesta quarta-feira (madrugada de quinta em Portugal), o Corinthians não foi além de um empate no duelo com a Portuguesa do Rio de Janeiro (Série D, também na 1.ª mão da 3.ª fase da Taça do Brasil.

Cafu inaugurou o marcador para os anfitrões ao 2 minutos, mas o Jô empatou para a equipa de Vítor Pereira aos 45 minutos.

Rafael Ramos, ex-Santa Clara, atuou nos segundos 45 minutos.