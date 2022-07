Depois de dois triunfos seguidos, o Botafogo, de Luís Castro, fez «marcha-atrás» no bom momento de forma e somou na última noite a segunda derrota consecutiva: na deslocação ao terreno do América Mineiro, a equipa do técnico português perdeu por 3-0.

A partida era a contar para os oitavos de final da Taça do Brasil, e deixa o conjunto carioca em muitos mais lençóis para a segunda mão.

Para o América Mineiro, marcaram Wellington Paulista, logo aos sete minutos, Danilo Avelar, aos 35, e Alê, à hora de jogo.

A segunda não está agendada para a madrugada do dia 15 de julho, e os comandados de Luís Castro já sabem que precisarão de uma reviravolta épica para seguirem em frente.

O resumo do jogo: