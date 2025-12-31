A FIFA proibiu o Botafogo de inscrever novos jogadores nas próximas três janelas de transferências, devido a uma dívida ao Atlanta United superior a 17 milhões de euros referente à contratação de Thiago Almada, em 2024.

O Botafogo, liderado pelo investidor John Textor, já iniciou conversações com o clube norte-americano para tentar encontrar uma solução para o problema, sendo certo que não tem disponibilidade financeira, neste momento, para saldar da dívida na totalidade.

Problemas acrescidos para Martín Anselmi, o novo treinador da equipa, que pode ver o trabalho de construção do plantel para a nova época seriamente comprometido.

Até ao momento, o Botafogo tem acertadas as contratações de Lucas Villaba (ex-Nacional Montevideo) e Riquelme (ex-Sport), mas pode ficar impossibilitado de inscrever os dois jogadores caso não consiga levantar a Transfer Ban.