O Botafogo avançou com um pedido de recuperação judicial face a uma grave crise financeira, exponenciada pelo impedimento da FIFA de vender jogadores, apontando o dedo à gestão de John Textor que acusa de «absoluto descompromisso face à instabilidade financeira e institucional» do clube.

O clube já estava a sofrer uma intervenção judicial face ao acumular de dívidas, mas agora avançou formalmente com um pedido de ajuda, face ao «grave cenário financeiro» da sociedade desportiva com «riscos decorrentes de transfer bans impostos no âmbito da FIFA, vencimentos antecipados de obrigações financeiras e severas restrições e caixa».

Uma situação insustentável que a atual administração diz que é da responsabilidade da Eagle Football, a empresa de John Textor que é acionista maioritária da SAD do Botafogo. O empresário norte-americano foi afastado da administração, por ordem judicial, a 23 de abril, mas é acusado de ter «descapitalizado» o clube e de ter retirado fontes de receitas.

«A condução adotada pela Eagle Football e por John Textor revelou absoluto descompromisso com a estabilidade financeira e institucional da SAF Botafogo, contribuindo diretamente para o agravamento da crise enfrentada pelo clube e para o cenário de extrema fragilidade que tornou inevitável o ajuizamento da Recuperação Judicial», refere a nota publicada nas plataformas do clube.

Na quinta-feira, a SAD do Botafogo, em assembleia geral, nomeou Eduardo Iglesias como novo administrador-geral, sucedendo a Durcesio Mello que tinha assumido o cargo, de forma interina, após a destituição de John Textor.

Além da crise financeira, o clube carioca também passa por uma crise desportiva, atualmente no 12.º lugar do Brasileirão e, na última madrugada, foi eliminado da Taça do Brasil. O treinador ex-FC Porto Martim Anselmi começou a temporada, mas já foi despedido, substituído pelo português Franclim Carvalho.

O comunicado do Botafogo: