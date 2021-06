Um dia depois de ter denunciado o roubo das botas de Ouro da UEFA e também de prata e de bronze, Mário Jardel partilhou uma boa notícia.

«Chuteiras encontradas. Venho aqui para agradecer a cada um de vocês que compartilharam o furto das minhas chuteiras. A polícia do Estado do Ceará fez um trabalho maravilhoso e incansável», escreveu no Instagram.

Segundo o Globoesporte, o ladrão foi detido e a verdade é que as botas já estão novamente (ou pelo menos a caminho) da casa de Jardel, que foi o melhor marcador da Europa em 1998/99 (pelo FC Porto) e em 2001/02 quando alinhava no Sporting.