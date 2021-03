Cláudio Ibraim Vaz Leal, conhecido no mundo do futebol como Branco, ex-internacional brasileiro, que em Portugal vestiu a camisola do FC Porto, está internado com covid-19.

Lateral do tetra com a seleção brasileira em 1994, agora coordenador da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para as camadas jovens Branco, de 56 anos, foi internado no Rio de Janeiro após um estágio da seleção de sub-18.

Segundo a Globo, pelo menos cinco elementos da delegação que esteve no Recife para realizar treinos e jogos particulares testaram positivo.

Segundo a CBF, apesar do internamento, o estado de saúde de Branco, de 56 anos, é «bom».